Lehtede põletamine on igasügisene poleemika

Siinkohal saab paralleele tõmmata sigareti suitsetamisega, sest ka selle tegevuse tagajärjel paiskub õhku vingugaasi ja muid tervist kahjustavaid ühendeid ning passiivse suitsetamise kahjulik mõju on laialt teada tõsiasi. Valdavalt on tänapäeva suitsetajad aru saanud, et nende harjumus ei tohi kaasinimeste tervist kahjustada ning rahvarohketes kohtades näeb suitsetajaid üha vähem – sigareti süütamiseks minnakse teistest ohutusse kaugusesse.

Veidi visamalt jõuab inimesteni tõsiasi, et lõkkes märgade lehtede põletamine on samamoodi hoolimatu tegevus nagu keset rahvamassi suitsetamine. Näiteks kroonilist astmat põdevale inimesele mõjub see rängalt, kui tema naaber terve pärastlõuna lõket sussutab.

Lahendusi on mitu

Suitsetajale on lihtne soovitada, et vingugaasi vältimiseks on parim lahendus suitsetamisest loobuda ning kui see pole ühel või teisel põhjusel tehtav, siis võiks kasutusele võtta mõne tervist vähem kahjustava toote, nagu näiteks kuumutatav tubakatoode. Mida aga soovitada aednikule, kes tahab vabaneda lehtedest?