Kärbsepaber meelitab kleepuvasse lõksu nahkhiiri ja tihaseid

Nahkhiired toituvad putukatest ja nii on neil praegu talvitumispaikadesse siirdumisel viimane võimalus oma naha all olevat rasvavaru täiendada. Kärbsepüünisesse kleepunud putukad on nahiku jaoks ahvatlev suutäis, mille tagajärjel võib tema enda õbluke keha sinna haakuda. Habrast loomakest liimpüünisest lahti saada on aga keeruline.