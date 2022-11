Põgene kaamose eest raamatumaailma

Pimedad sügis- ja talvekuud on tulnud selleks, et pikemaks ajaks jääda. Kaamose vastu võitleb igaüks omal moel: kes süütab toas küünlad, kes saab lohutust kamina ees ainiti tuld silmitsedes. Pimedad ja sombused õhtud on aga ideaalsed selleks, et end mõnusasti tugitooli või diivanile sooja pleedi alla sättida ning raamatute abil end uutesse põnevatesse maailmadesse unistada.