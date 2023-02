Hädaabinumbri kasutamine oli häiritud

"Palume helistada 112 vaid siis, kui on kriitiline olukord, teie elu, tervis või vara on vahetus ohus. Häirekeskus võtab vastu kiireid kutseid. Kui vaja on hädaabi, siis püsige liinil kuni kõnele vastatakse," teatas SMIT.

Kell 18. 35 andis SMIT teada, et siseministeeriumi asutuste kriitilised teenused on nüüdseks töökorras. SMITi peadirektor Mart Nielsen kommenteeris, et tegemist oli tuumikvõrgu rikkega, mis on nüüdseks lahendatud. "Tegutsesime nii kiiresti kui võimalik, et taastada kriitiliste teenuste tavapärane töö," sõnas ta.