Lauri Läänemets: Kas Paide linn saab raskustest 134 000 lisaeuroga üle?

Kohalike omavalitsuste rahastamises tüürisime 30 aastat kraavi poole veetud vankri lõpuks tagasi õigele teele. Kahjuks logiseb see vanker veel kõvasti, sest pidevalt kraavipervel sõitnud ja purunenud rattaid parandasime kiirete, aga ajutiste vahenditega. Ent see on hea algus ning sügisel paneme paika juba pikaajalise plaani koos omavalitsusjuhtidega – et tulud jaguneks omavalitsuste vahel õiglasemalt. Et kõikjal Eestis oleks tagatud teenused ja elu võimalikkus. 30 aastat ainult suurematesse keskustesse koondunud töökohad ja maksutulu ei ole kindlasti lahendus kogu Eesti jõukuse kasvatamiseks. Aga nagu öeldud, vanker liigub lõpuks ometi õiges suunas.

Olime tänavu aastaks jõudnud olukorda, kus väga paljud kohalikud omavalitsused vajasid erakorralist abi. Pea pooled neist on nii keerulises finantsolukorras, et kui riik appi ei tule, peaksid need omavalitsused minema ka elementaarsemate teenustega kokkuhoiurežiimile. Aga see tähendaks väljamaksmata sotsiaaltoetusi, maakoolide-lasteaedade, raamatukogude-kultuurimajade suletud uksi. Sotsiaaldemokraadid selliste arengutega ei lepi, sest selles, et kogu elu on paarikümne aastaga koondunud Tallinnasse või selle külje alla, pole Kagu- või Ida-Eestis asuvad omavalitsused süüdi. Lihtsalt tööealine elanikkond ongi aja jooksul liikunud vankumatult, sisuliselt ühegi erandita ennekõike Harjumaale ja vähemal määral Tartu linna ja Tartumaale. Samas sõltub kohalike omavalitsuste tulubaas eelkõige tööealiste elanike arvust ja sellest, kui palju nad omakorda maksavad tulumaksu. See ongi tekitanud Eestis meeletu ebavõrdsuse, mida tulebki lahendama hakata ning nüüd astusime sammu selles suunas.