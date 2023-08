Kui Paide linnaruum just eriliselt suure toitlustuskohtade valikuga uhkustada ei saa, siis kahel päeval aastas see muutub. Helena Soovik arvamusfestivali meeskonnast näeb vaeva, et külastajad saaks festivali ajal nautida suurepärast ning mitmekülgset toitu. Sellel aastal vahetab asukohta ka terve toidutänav.