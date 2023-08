"Ettepanek on, et kohapeal juhtimise eest saab sada protsenti tasu, veebi teel juhtimise puhul võiks vähendada seda 50 protsendi võrra," märkis Pihelgas. Muudatuse eesmärk on motiveerida komisjonide esimehi füüsiliselt osalema koosolekutel, kui see vähegi on võimalik. Pihelgas lisas, et Eestis on veel omavalitsusi, kus on otsustatud rakendada sarnast põhimõtet.