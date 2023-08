Nädala TOP 5

Triin Tõnisson nägi just selle koha peal hunte, kes olid tema kodumajale tulnud nii lähedale, et võinuks põhimõtteliselt aknast sisse vaadata. Vedas, et samal ajal hoovil olnud koer Zorro huntide juurde ei jooksnud, sest muidu võinuks temast õnnetu ohver saada.

Foto: Tiit Reinberg