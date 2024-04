Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Veinimaailm on enamikele inimestele nagu mingi kummastav paralleelmaailm: seal räägitakse veini hingamisest, tipunootidest, järelmaitsest, täidlusest ja sellest, kas järelmaitses on tunda lõunapoolsel tänaval õitsevate hibiskuseõite mekki või domineerivad seal hoopis marjased noodid. Lisaks on veel viinamarjasortide hääldamatud nimed ning istanduste ja aastakäikude keeruline numbri- ja tähejada. Tavainimene läheb poodi, tõstab korvi «magava poisiga» (vein Dreamer – toim) veinipudeli ning nööbib selle kodus rõõmsalt lahti. Ikkagi vein! Pealegi taskukohase hinnaga. Kaja Kohv ei vaeva kaupluses pead, millise veinimaja pudel koju õhtusöögi kõrvale korvi rändab. Õigupoolest polegi tal vaja poodi riiulimeetreid mõõtma minna, sest Kaja valmistab veine ise. Vähe sellest – tal on oma viinamarjapõld.