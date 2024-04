Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Karmilt jäises ja tuulises kliimas, kus aastast pool on päev ja pool öö, pole naljaasi teedel raskete veostega liigelda. Enamasti kujutaksime ette, et sellist tööd teevad elu näinud mehed. Seepärast tundubki üllatav, et sellega saab hakkama ka 25aastane Janella Põldpüü, kes on pärit Imavere kandist. Elu mängis niisuguse kaardi Janellale kätte täiesti ootamatult. Nii nagu paljud noored, juurdles temagi aastate eest, mida eluga peale hakata ja millist tööd teha. «Mulle on alati meeldinud autojuhtimine ja B-kategooria juhiluba oli mul juba olemas. Mõtlesin siis, et lähen teen Autoserdis endale ka C-ja CE-kategooria load, mis võimaldaks tööd kutselise autojuhina,» lausus ta.

* Märtsi alguses käivitas Paide linnameeskond Paides jalgpalli treeningrühma, mis on mõeldud igas vanuses naistele. Harrastusrühma eesmärk pole jõuda liigamängudele, vaid pakkuda toredat sportlikku ajaviidet neile, kellele jalgpall lihtsalt meeldib. Et palli tagaajamine Paide naisi kõnetab, seda näitab juba seegi, et kokku on saanud peaaegu naiskonna jagu huvilisi. Enamikku naisi, kes treeningutel käivad, ühendab asjaolu, et nende lapsed on linnameeskonna klubi kasvandikud, seega on nad jalgpallile juba rohkem või vähem käe andnud.