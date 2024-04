Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäeval oli Järva vallas taaskord Käravete Lohv, sedapuhku juba üheksandat korda. See on seiklusrikas veesõit, mille võtavad osalejad ette omavalmistatud veesõidukitega. Käravete Lohv on sõprade seltskonnast ja noorpõlvemeenutustest välja kasvanud meelelahutusüritus, mille käigus parvetavad lõbusad inimesed omavalmistatud veesõidukitega kaks kilomeetrit mööda Ambla jõge.

* Nii mitmeski Järvamaa koolis on erkpunast karva maskott TOREvant juba tuttav tegelane. Teda võib kohata kooliaasta avaaktusel, spordipäeval ja teistel üritustel. Ka Väätsa koolis on TOREvant ühel ja teisel ettevõtmisel platsis olnud. Aga et vants Väätsale jõuaks, tuli teda laenuks küsida. Laenamistega, muidugi, on nagu on. Nii võeti Väätsal nõuks, et sellele tuleb leida lahendus ja koolile on päris oma vantsi vaja. Väätsa kool unistas oma TOREvandist, ent kaheksandas klassis õppival Mirjam Kerbil oli tarvis leida kohustuslikuks loovtööks teema, seega võttis ta nõuks end proovile panna ja hakkas koguma raha TOREvandi valmistamiseks.