Video: oravad hullavad Paide hoiukodus

Virge Võsujalg on olnud oravatega seotud juba aastaid, sest on neid metsades ja parkides pildistamas käinud. «Mulle meeldib oravaid jälgida, nad on nii toredad loomad. Olen nende kohta palju uurinud ja lugenud ning tean nende käitumistavasid hästi,» lausus ta.

ÜLESKUTSE

Aita oravapoistele süüa hankida

Virge Võsujalg kutsub paidelasi appi, et viie oravapoisi toidulaud oleks talvel rikkalikult kaetud.

Tuua võib koorega sarapuupähkleid (võib ka ilma, kuid koorega on paremad), näriliste/oravate kuivtoitu, kvaliteetseid kassipoegade krõbinaid, suurte papagoide toitu, sihvkasid, närilistele maiustamiseks mõeldud närimispulki, kuivatatud banaane, mandleid ja rosinaid.

Et toidulauda mitmekesistada, on oodatud ka puuviljad ja köögiviljad, näiteks porgandid, brokoli, õunad, arbuusid, viinamarjad.

Kes tahab aidata, andku endast märku www.facebook.com/virgevosujalg/ või meilitsi virge.vosujalg@gmail.com.