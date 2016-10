Katse: kuidas ma paari pudeli õlle pärast korduvalt politseis käisin

PÜHAPÄEV

Lõpetan nädala esimese pilsneri avamisega (4,2 kraadi). Et õhtusöök oleks pidulikum, võtan kõrvale keedukartulit, küüslaugupeekonit ja keedusalaamiga võileiva.

Teleris käib Ameerika talendisaade. Üks naeruterapeut tegi just hullumeelset pingviininaeru. No ei kõla naljakalt, ei enne ega pärast esimest õlut. See daam edasi ei pääse.

Kell on 20.22, teleris laulab kristlik pereansambel. Õlu on poole peal ja küüslaugupeekon maitseb endiselt hea. Kolm minutit hiljem on pilsner otsas. Janu kustutatud, kõht täis ja kristlik pereansambel pääseb edasi.

Ega rohkem kui pudel tol õhtul juua viitsinudki. Päev on pühapäeva kohta olnud pikk: kolm tundi muruniitmist, viimaste talvepuude lõhkumine, tund rattasõitu, poes- ja saunaskäik.

ESMASPÄEV

Alkoholimeetrisse puhudes on näit null. Kontrollija on Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu isiklikult. «Kui üks õlu näitaks täismehel hommikul veres alkoholisisaldust, ei tasuks tal pöörduda mitte politsei, vaid arsti poole tervisekontrolli,» kommenteeris ta.

Kell on 19.14. Avan esimese õlle. Plaanis on tühjendada kaks pudelit.

Käib «Reporteri» uudistesaade, politsei annab teada oma suurest töövõidust: kindlaks tehti inimesed, kes võivad olla Narva koolitüdruku Darja mõrva taga.

Kell on 21.09 ja esimene pudel on tühi. Eetris on «Kodutunne». Perepea kiidab, et tal on sedavõrd head lapsed, et kätega ei läheks ta neile kunagi kallale. Tore! Nii, kuidas lonksude vahel aega üle jääb, söön peekonit.

Teine õlu saab otsa kell 22. Kaamerad on jälle Esnas, «Naabriplika» seriaalis teeb vallavanem oma hulle tempe.

TEISIPÄEV

Teisipäevast joovet kontrollib Paide politseijaoskonna patrulltalitluse juht Halar Hallimäe. Näit on endiselt null. Selles võis veenduda ka arestikambri vanem Aivo Piisner. Enne mind politseimajast välja ei lasta, kui ma pole selgitanud, kuidas uuenenud Järva Teataja digilehe lugemiskoodid tööle saada.

Kell on 20.31. Eksperimenti järgides tuleb juua poolteist liitrit õlut (3 × 0,5 l). Loosi läheb üks tavaline pilsner ja neli 0,33liitrist Taani purgiõlut (kangus 4,6) ehk teisisõnu on kogus isegi suurem, kui alguses plaanisin.

Kell on 22.52. Kõik õlled on joodud. TV3 näitab «Tule mulle naiseks» kordust.

KOLMAPÄEV

Hommikuse puhumise näit on endiselt null. Hommikul oli enesetunne kahtlane ja selline näit tuleb mõningase üllatusena.

Kell on 20.45. Seekordne külalisõlu on Inglismaal toodetud ingveriõlu. Veidi lahjem (kangus 4 kraadi), kuid igati suursuguse pudeli ja etiketiga. Maitse on harjumatu, kuid seda vaid paari esimese sõõmu ajal.

Kolm pilsnerit läheb kergesti alla ja kell 23.08 on joogid otsas mis otsas. Voodi leidmise ja ööunega probleeme pole. Teleris näidatavat aju ei registreerinud. Ju polnud midagi tähtsat.

NELJAPÄEV

Politseimajas puhun jälle näiduks null. Saan kaasa soovitusi, nagu joo Rocki, joo Bocki, kuid katse mõte pole tarbida midagi vastumeelset, vahet pole, kas jutt käib suuremast kangusest, kogusest või sobimatust maitsest.

Alustan õllejoomist kella 20 paiku ja lõpetan viie õllega kell 23.30. Kanal 2s käib film hipidest. Vist. Unustasin panna kirja joomise täpse algus- ja lõpuaja. Loobun õhtu kohta märkmete tegemisest, loen paarkümmend sekundit pika teksti diktofoni.

Hääl diktofonis kõlab endale võõralt, pooltest lausetest ei saa hiljem aru. Voodi leidmisega pole raskusi, kuid peas keerleb. Uinun tundega, nagu oleksin karussellil. Pole ju harjunud tööpäeva õhtuti nii käituma.

REEDE

Välijuht Raimond Innosele alkomeetrisse puhudes on näit null. Kui kolme õllega – võib-olla olid süüdi Taani importõlled – oli hommikul suhteliselt hõre olla, siis neli ja viis pudelit hommikust enesetunnet väga ei muutnud.

Vestlusest Innosega saab selgeks, et kriminaalse joobe tekitamiseks peab hea tervisega inimene jooma kangemat kraami, jooma koguseliselt palju ja ajaliselt pikalt ehk kõik vabandused paarist õhtusest õllest on häma. «On olnud ka selliseid juhuseid, kus inimene tuleb politseimajja oma kainust kontrollima ja ikka nii, et sõidab autoga kohe treppi. Puhumisega on selgunud, et inimene on olnud kriminaalses joobes ehk tema sõidud said selleks korraks sõidetud,» ütles ta.

Mida päev edasi, et seda rohkem inimesi mind kui katsetajat politseimaja vastuvõturuumis ootab. Võibolla see nii mulle vaid tundub. Uuritakse, küsitakse, soovitatakse.

KOMMENTAAR

Piia Tamm

Türi perearst

See, kuidas inimene organism alkoholi põletab, on täiesti individuaalne. See oleneb kaalust, toitumisest, liikumisest, geneetilistest eeldustest. Fermente, mis põletavad alkoholi läbi, on naistel meestest vähem.

Miks keegi satub alkoholiprobleemide küüsi, võib sõltuda ka rahvusest. Miks näiteks indiaanlased kipuvad oma piire mitte tunnetama? Erisusi on ka meie rahvusgrupis. Kaks inimest võivad võrdselt pidu pidada, kuid peo lõpuks üks naerab ja teine on käpuli.

Meid kõiki, sealhulgas alkoholitaluvust mõjutab ka elu meie ümber ja stressitase. Väga raske on öelda, miks üks inimene talub alkoholi paremini kui teine. Vaadake, mis juhtub siis, kui teie kaal langeb näiteks viis kilogrammi.

MÕTE

Alkoholi mõju on inimeseti väga erinev ja sõltub tervislikest iseärasustest. Kui on teada, et järgmisel hommikul on tarvis sõidukirooli istuda, siis on eelmisel õhtul mõistlik alkoholist loobuda. Kui seda siiski tarbitakse, tuleb enne rooli istumist veenduda, et alkohol on organismist täielikult kadunud.

Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu

KEHAPARAMEETRID

Sugu: mees

Vanus: 30

Kaal: 90 kg

Pikkus: 180 cm

Tervis: korras

Suhe alkoholiga: põgus (saun ja õlled korra-kaks kuus)