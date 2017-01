Järvamaa „rekordmehelt” võeti aasta jooksul käest kaks autot

Eelmisel aastal tuli Järva maavalitsusel müüa näiteks sõiduautosid Hyundai Lantra ja Opel Astra, mis konfiskeeriti kuriteo toimepanemise vahendina ühelt mehelt. Tegemist oli inimesega, kes korduvalt, st süstemaatiliselt juhtis sõidukit vastavat õigust omamata ja lisaks tabati autoroolist ka alkoholijoobes olles.

Prokurör Tiina Viru sõnul on korduvad liiklusrikkumised äärmiselt tõsine probleem. „Sõidukijuhid, kellelt on juhtimisõigus juba karistusena ära võetud või kes pole juhiluba kunagi omanudki või kes istuvad rooli alkoholijoobes, on liikluses ohtlikud nii endale kui kaasliiklejatele ja sellistesse rikkumistesse ei saa kuidagi kergekäeliselt suhtuda, seda enam kui niisugune käitumine on süstemaatiline. Nii ongi oluline sellistelt inimestelt lisaks muule karistusele ära võtta ka sõidukid, et uusi rikkumisi ära hoida, ja seda tehaksegi üha enam,“ lisas ta.

Autosid on liikluskrattidelt Järvamaal konfiskeeritud kümme aastat. 21. detsembril 2006. aastal kirjutas Järva Teataja, et ehitusmees Viktor on Järvamaal esimene inimene, kellelt kohus võttis korduvalt auto purjuspäi juhtimise eest ära talle kuulunud sõiduki.

Pärnu maakohtu Paide kohtumajas olnud istungil kinnitas kohus Viktori ja prokuratuuri kokkuleppe, et teda karistatakse korduvalt purjuspäi autojuhtimise eest 10 000 krooni suuruse karistusega, juhiluba võetakse ära kümneks kuuks ja konfiskeeritakse ka sõiduauto Ford Sierra kui kuriteo toimepaneku vahend.

Viktor ei salanud, et 16 aasta vanust Ford Sierrat on kahju riigile loovutada, sest see maksis 15 000 krooni. «Ikkagi parem karistus, kui vangi minna,» märkis ta.

Lääne ringkonnaprokuratuuris konfiskeeriti Justiitsministeeriumi pressiesindaja Maria-Elisa Tuuliku sõnul näiteks 2015. aastal 39 sõidukit ehk siin konfiskeeritud autod (3) moodustasid koguarvust vaid kaduvväikse osa.

Lääne prokuratuuri teenindada on kuus maakonda.

KONFISKEERITUD SÕIDUKID

2015

*Mehelt, kellelt oli varem lisakaristusena ära võetud juhtimisõigus, konfiskeeriti mopeed, mida ta Ambla vallas vastava õiguseta juhtis.

*Mehelt, kes Türil alkoholijoobes olles sõidukit juhtis, konfiskeeriti sõiduauto Audi 80.

*Teiselt Järvamaal alkoholijoobes sõidukit juhtinud mehelt konfiskeeriti Seat Cordoba.

2016

*Mehelt, kes aprillis Kardea vallas alkoholijoobes olles mopeedi juhtis, konfiskeeriti mopeed CPI ARACON.

*Veebruaris Türi vallas ilma vastava kategooria juhtimisõiguseta sõiduautot juhtinud mehelt konfiskeeriti Volvo S 60.

*Konfiskeeriti ka ühe noormehe kasutuses olnud tema isale kuuluv Chrysler Voyager, kuna noormees juhtis sõidukit korduvalt ilma juhtimisõigust omamata.

*Opel Vectra konfiskeeriti mehelt, kel oli lisakaristusena ära võetud sõiduki juhtimisõigus, kuid kes siiski juhtis Paide linnas autot.

*Mehelt, kes korduvalt, st süstemaatiliselt juhtis sõidukit vastavat õigust omamata ja lisaks tabati autoroolist ka alkoholijoobes olles, konfiskeeriti kuriteo toimepanemise vahendina koguni kaks autot: Hyundai Lantra ja Opel Astra.

Allikas: Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Annely Erm