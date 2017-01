Oht: muutlikud ilmaolud mõjutavad jää tugevust

Lääne päästekeskuse ennetaja Eva-Mari Rand rõhutas, et jäänaasklid, navigatsioonivahendid ning laetud akuga mobiiltelefon peaksid igal õigel kalastajal kaasas olema. „Seda ka siseveekogudel! Vette kukkudes on oluline kiiremas korras sealt välja saada ning just jäänaasklid on selleks parimad. Navigatsiooniseadmed on vajalikud, et oma asukohta määrata, kui peaksite eksima ja mobiiltelefon loomulikult selleks, et saaksite endale ohus olles abi kutsuda,“ selgitab Rand abivahendite olulisust.

Rand pani ka lapsevanematele südamele, et nad tuletaksid lastele meelde nõrga jääga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed. “Tulekul on nädalavahetus ja lastele rohkem vaba aega. Rääkige neile mille pärast ei ole õige praeguste ilmaoludega jääle uisutama või mängima minna. Selgitage lisaks, mida ohus olles ette võtta ja kuidas käituda, kui nähakse kedagi abi vajamas,“ soovitab ennetaja.

Nõuandeid ohutuks jääle minekus ja olukorraks, kui olete õnnetusse sattunud, leiab https://www.rescue.ee/et/kodanikule/veeohutus/jaaohutus.html