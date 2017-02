Reformierakond valis Järva vallavanema kandidaadi

Uue, Järva valla piirkonna vallavanemakandidaadiks valiti Ambla vallavanem Rait Pihelgas ja piirkonna esimeheks Imavere vallavolikogu esimees Eve Okas.

Peale piirkonnajuhi osutusid juhatusse valituks Rait Pihelgas, Tõnu Traks, Teet Kallakmaa, Janno Nau, Kalle Sommer ja Harri Lepamets. «Mul on hea meel, et piirkondade ühinemise tulemusel saame ühtse tugeva meeskonnana Järva vallas hakata valmistuma sügisel tulevateks kohalikele omavalitsuste valimisteks,» ütles Eve Okas.

Okas märkis veel, et valimiste edu üks osa on piirkondade koostöö. «Tunnen, et Reformierakonna meeskonnal on Järva vallas tugevust ja see loob meile eelduse teha sügisestel valimistel hea tulemus,» lisas ta.

Vallavanemakandidaat Rait Pihelga selgitusel on moodustumas tugev maaomavalitus, kelle eesmärk on seista kõikide Järva valla kodanike eest, et ka maapiirkonnas oleks hea elada, teha regionaalpoliitikat haldusreformi kaudu.

Reformierakonna Järva valla piirkonnas on 82 liiget.