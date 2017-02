Korvpallientusiastid võtavad ette Järvamaa koolid

„100 Kooli“ on korvpallipisiku levitamine algkoolides kuni kolmanda klassini. Koos juhendajate ning meistriliiga mängijate-treeneritega näidatakse lastele lihtsamaid harjutusi, antakse tunda, misasi see korvpall on. Kel huvi tekib, saab kohe ka nõu, kus on lähemad treeningvõimalused.