Järvamaa meeste korraldatud lumevõrkpalli lõppes Eesti 3:2 võiduga

Ülimalt põhimõttelises ja pingeliseks kujunenud matšis esindasid Eestit Karl Jaani ja Rain Raud, kes on tulnud 2014. ja 2015. aastal Eesti rannavõrkpalli meistriteks. Lisaks on Jaanil ette näidata kuldmedal 2010. aastast, mil tema paariliseks oli Rivo Vesik, ja mullusest, kui ta mängis Kristo Kolloga. Neile astusid vastu Rihards Finsters/Edgars Točs, kes hoiavad jooksvas rannavõrkpalli maailma edetabelis 56. kohta.

„Enne kohtumist oli peamine eesmärk mitte häbisse jääda, sest vastased on füüsiliselt väga võimsad ja selles ampluaas meist üle. Kui aga esimene geim läbi sai, oli näha, et võime mängida ka matši võidu peale. Rannavollega võrreldes on lumevõrkpallis vaja rohkem osavust ja vähem jõudu, mistõttu füüsiline üleolek ei tule nii palju välja,” sõnas Raud.

Palluri üldised muljed on maailmas aina enam populaarsust koguvast alast väga positiivsed. „Lumevõrkpall on väga vinge ja lõbus ala ning eriti veel sellise päikesepaistelise ilmaga nagu laupäeval Otepääl oli,” rääkis Raud. Suure kiituse teenisid temalt ka kohtumisele kaasa elanud pealtvaatajad. „Niigi suur au on oma riiki esindada ja kui veel selline fänniarmee toetus on taga, on emotsioon eriti võimas. Pealtvaatajad olid mängus nii sees, et hõikasid meile rünnakul ette, kuhu peaksime lööma. Näiteks olin oma peas juba välja mõelnud, et ründan pikki piiri ja kui siis pärast üles hüppamist fännidelt mõtet kinnitav juhtnöör tuleb, on ülimalt positiivne ja saab palli südamerahuga lüüa,” kiitis Raud toetajaid.

Naabrite maavõistluse kõrval toimus Otepääl ka lumevolle show-mäng, kus meeskonna kaptenitele Kalev Kruusile ja Ago Markvardtile kinnitati mikrofonid ning nad andsid mängu ajal lustaka ülevaate palliplatsil toimuvast. Pärast said kõik huvilised ka ise lähemalt alaga tutvust teha ja oma võimed testida.

„Reede õhtul oli platsi olukord üsna krtiiline ja lund nappis, ent suure meeskondliku pingutusega saime platsi laupäeva hommikuks mänguvalmis. Suured tänud kõigile abilistele, kes tegid võimalikuks, et saime laupäeval nii kõrgetasemelist lumevõrkpalli nautida,” rääkis lumevõrkpalli peakorraldaja, Türilt pärit Urmas Piik.

Eesti talispordi suurima võistluse programmis debüteerinud lumevõrkpalliga jäi ülimalt rahule ka MK-etapi peakorraldaja, Albu vallast pärit Jaak Mae. „Programmi sobis lumevõrkpall väga hästi. Mul on hea meel, et rahvale pakkus ala huvi ja et huvilised said ka ise lumevõrkpalli proovida. Miks mitte ei võiks lumevõrkpall ka tulevikus Otepää MK-etapi programmi kuuluda,” rääkis Mae.

Lumevolle on reeglitelt sarnane rannavõrkpallile, ent mõningad erinevused siiski on. Nimelt mängitakse geimid 11 punktini ja mängijad peavad kandma jalanõusid, milleks tavaliselt valitakse jalgpallijalatsid. Samuti on matšidel vaid üks kohtunik. Ala esimesed Euroopa meistrivõistlused toimuvad 2019. aastal, lisaks on lumevõrkpall avaldanud soovi pääseda tulevikus olümpiamägudele.