Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud vastuvõtule on maavanem Alo Aasma ja omavalitsuste liidu juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann kutsunud rohkem kui 300 külalist. Et kutsel on märge väisata vastuvõttu kaaslasega, on sel õhtul Paide kultuurikeskusse oodata üle 600 külalise.