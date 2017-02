Ambla valla teenetemärgi saab koolijuht

Madli Põder on 2003. aastast juhtinud Ambla kooli. Ta on panustanud kooli arengusse väga palju. 2008. aastal avati koolis ka lasteaia rühm ning kool sai nimeks Ambla Lastead-Põhikool. Tänu suurepärasele tööle on Amblasse kool püsima jäänud tänaseni, mis on oluline terve valla arengule ja määrava tähtsusega kohaliku noore elutee kujunemisel. Õpilaste igakülgne toetamine ning motiveeritud ja ühtehoidev kollektiiv on tema jaoks väga tähtsal kohal.

Madli Põder on 2005. aastast alates kohaliku volikogu liige, kus ta on pikalt juhtinud ühe tähtsaima komisjoni - majandus- ja eelarvekomisjoni tööd. Lisaks on Madli aktiivne Ambla vallas toimuvate sündmuste korraldamisel.

Pühendunud koolijuhil jagub palju hoolt ja armastust ka oma pere ja kodu jaoks. Üheskoos oma abikaasaga on nad rajanud imekauni kodu Amblasse, mis pälvis vabariikliku tunnustuse Eesti Vabariigi presidendi poolt "Eesti kaunis kodu 2016".

Ambla valla teenetemärk on Ambla valla autasu, mida antakse füüsilisele isikule austuse ja tunnustuse avaldamiseks Ambla vallas aktiivse ühiskondliku tegevuse või valla huvides pikaajalise tegutsemise või silmapaistva tulemuse eest.