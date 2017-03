Otsitakse taas Keskonnakäppa

Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et kolmel aastal on käpa konkursil osalenute arv olnud suur, keskmiselt 118 kandidaati igal aastal. «See näitab, et Eesti inimestele läheb vägagi korda keskkonnaharidus ja –teadlikkus. Nii kooliõpilastel ja lasteaialastel kui ka õpetajatel ja organisatsioonidel on oma paljude muude kohustuste kõrvalt ikkagi aega tegeleda keskkonnasõbralike projektidega. Julgustan kõiki huvilisi kandideerima ning oma häid ideid teistega jagama,“ lausus ta.

Kokku on konkursil viis kandideerimise rühma: lasteaed, õpilasrühm/klass, õpetaja, kool ja keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon. Kandideerida saab kategooriates Tubli tegutseja, Tark tarbija, Õnnelik õpe, Kogukonna kaasamine ja Innukas innovaator. Rahvas valib oma lemmiku igas kandideerimise rühmas. Välja antakse kuni 26 auhinda.

Kandidaate saab esitada 16. aprilli südaööni. Võitjad selguvad Keskkonnakäpa auhinnaüritusel juunikuu alguses.

Konkursi žüriisse kuuluvad Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja vabaühenduste esindajad ning eelmise aasta konkursi üks võitjatest.

Konkursil osalemise tingimustega tutvuda ja kandideerida saab siin