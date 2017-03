Jüripäeval läidetakse Paide ja Türi vahel tõrvikud

Maarahva ühe tähtsaima püha jüripäeva tähistamiseks toimub õhtul ka suur rahvakõnd, mille alguspunktid on nii Kirnas, Vodja küla ristis kui ka Mäos ning lõpp-punkt asub Vallimäel. Distantsi pikkus on ligi 8, Mäo reisiterminalist ligi viis kilomeetrit.

"Igaüks saab valida, mis teed pidi ta Vallimäele kõndida tahab. Et on jüripäeva õhtu, võib kaasa võtta tõrvikuid või taskulampe. Kõnnile võivad tulla kõik soovijad," tutvustas ettevõtmist Türi Noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen.

"Lisaks rahvakõnnile saab osaleda ka Jüriöö teatejooksus, distantsid on samad, aga vahetused toimuvad iga kilomeetri järel," lisas Särkinen. "Ootame kõiki 8-liikmelisi võistkondi, et joosta kahelt erinevalt suunalt Kirnast ja Vodja ristist Paidessse kokku. Parimatele on karikad, lisaks loosime kõikide võistkondade vahel välja auhindu!"

Kepikõnnile registreerima ei pea, küll tuleb seda teha teatevõistluse puhul.

Kirna-Paide distantsile saab registreerida aadressil tyrispordiklubi@gmail.com, Vodja-Paide distantsile anni.alev@rallikuvv.ee. Teatejooksudele antakse start kell 20.00, kepikõndijad pääsevad rajale pool tundi varem.

"Vodja-Paide distantsile antakse start kohas, kus kergliiklustee mööda Rakvere-Pärnu maanteed algab ehk siis umes 8 kilomeetrit Vallimäelt. Kepikõndijad võivad startida nii Vodja ristist kui ka Mäo reisiterminali juurest," lausus Paide suuna poolne korraldaja Anni Alev.