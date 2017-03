Nimekiri: südamekuu toob Järvamaale kümneid üritusi

Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Anu Puusepp ütles, et konkursile laekus projekte kõigist Järvamaa omavalitsusest ning koolieelsetest lasteasutusest. Südamekuu liikumisüritusi korraldavad ka ettevõtted ja vabaühendused. „Kuna üheks südamehaiguste riskiteguriks on vähene liikumine, on see kuu hea aeg, et oma eluviisidele rohkem tähelepanu pöörata ja positiivsete muudatustega alustada. Vaata, mis üritused Järvamaal toimuvad ja leia endalegi sobiv ettevõtmine!" lisas Puusepp.

Alates 1993. aastast korraldati Eestis südamenädalat Eelmisel aastal otsustati südametervisele pühendada terve kuu ning kuulutati aprillikuu südamekuuks. Nii jätkub see ka sellel aastal, sest võimaldab pikema perioodi jooksul erinevatele südametervist puudutavatele aspektidele tähelepanu pöörata ning erinevaid tegevusi ellu viia.

