Lauamängurid jätsid esikoha Järvamaale

Võistluste peakohtunik Urmas Virves andis teada, et naisveteranide teises grupis tuli esimeseks Sinaida Jokiniemi, teine oli Mare Aade ning kolmas Urve Enn. Neidudest oli teine Marta Laas ja kolmas Grete Grünmann ning noormeestes kolmas Mart Laas. Meesveteranide esimeses grupis oli Kalju Mägi teine, teises grupis Tõnu Maiste teine ja Jaan Rohtsalu kolmas.

Antud võistlused olid ühtlasi ka Eesti karikavõistluste III etapiks. Urmas Virves ütles, et karikavõistluste arvestuses on järvakad samuti liidripositsioonil. Kaks osavõistlust on veel jäänud.

Lauamängude mitmevõistlus koosneb koroonast, malest, kabest ja lauatennisest.