Järva Tarbijate Ühistu laienes kauplusega Lasnamäele

Linnamäe Konsum, kus tarbijal on valida enam kui 20 000 toodet, tegutseb Lasnamäe, Kose ja Maarjamäe piirile ehitatud Tervisemaja esimesel korrusel. Tegu on uudse kontseptsiooniga keskusega, kus on ühe katuse alla toodud meditsiini-, sportimis- ja kaubandusteenus.

Uus Linnamäe Konsum pakub tööd 35 inimesele. Coop Eesti ühe suurema ühistuna on 3914 klientomanikule kuuluv Järva Tarbijate Ühistu tööandjaks pea 700 inimesele, kes on jagunenud 45 müügi- ja teenindusüksusesse üle Eesti. Kokku kuulub 19 tarbijate ühistut koondavasse Coop Eesti perekonda enam kui 350 kauplust 600 000 püsikliendi ja 5000 töötajaga.