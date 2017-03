Päästeamet: Päästjate keskmiseks palgaks 1000 eurot

Päästeameti usaldusindeks on ühiskonnas väga kõrge, kuid päästjate keerulise töö eest makstav palk on absoluutnumbrilt riigiametitest viimasel kohal. 2016. aastal oli päästja keskmine kogupalk 850 eurot. Olukorra muutmiseks on Päästeamet riigieelarve strateegias teinud valitsusele ettepaneku tõsta päästjate keskmine palk 1000 euroni, kokku on lisarahastuse vajadus 6,2 miljonit.