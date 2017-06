Kaitseliidu Järva maleva endine pealik liitus sotsidega

„Olen oma varasema karjääri jooksul Järvamaa hüvangusse palju panustanud ja soovin sellega jätkata. Mind köidavad ettevõtlusteemad, eriti väikeettevõtlus. Kuna suuri ettevõtteid tihti maapiirkonda juurde ei tule, siis üheks lahenduseks võiks olla näiteks kodutootmine. See on võimalik üksi või grupeeritult, kuid rohkemate inimeste meelitamine ettevõtlusega tegelema, eeldab kohaliku omavalitsuse panust,“ põhjendab Arvi Niglas oma kandideerimise plaani.

Niglase jaoks on oluline keskenduda sellele, kuidas saaksime inimeste elujärge parandada, et sissetulekud suureneks, töövõime ja tööharjumus paraneksid. Ettevõtluse ja hariduse vahel on otsene seos. Omavalitsus saab neis küsimustes palju ära teha, luues võimalusi ja julgustades inimesi osalema täiend- ja ümberõppes, kus ei ole vanuse, tervise ega füüsilise võimete piire.

Oma liitumist erakonnaga selgitab Niglas järgmiselt: „Ma olen rahul sellega mis sotsiaaldemokraadid Väätsa valda juhtides ära on teinud ning jagan nägemust, et teadmised ja oskused on hea töökoha ning eduka ettevõtte aluseks. Kuna see küsimus on sotsiaaldemokraatide jaoks oluline, on minu liitumine erakonnaga asjade loomulik käik.“

Sotsiaaldemokraatide Türi vallavanema kandidaat Lauri Läänemets peab Arvi Niglase kandideerimist oluliseks mitmel põhjusel. „Sõjalisel ametikohal kus Niglas on pikki aastaid töötanud, tegeletakse keerulise strateegilise planeerimisega ja julgen öelda, et sellise tasemega juhte vajab iga omavalitsus. Samuti on oluline tema tohutu sotsiaalne kapital ning julgus uskuda, et teisiti on ka võimalik.“

Arvi Niglas juhtis Kaitseliidu Järva Malevat aastatel 2003- 2016. Arvi Niglas on lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika eriala ning tegutseb väikeettevõtjana. Niglas on autasustatud Järvamaa vapimärgi ja Väätsa valla teenetemärgiga.