Ivari Padar innustab Paides noori

Oskuste aasta inspiratsiooniüritusele on registreerunud rohkem kui 130 põhi- ja keskkooli õpilast Järva maakonna koolidest, kes tulevad tutvuma kutsehariduse võimalustega.

Paides toimuva ürituse peaesineja on riigikogu liige Ivari Padar, kes on Võru Tööstustehnikumi tisleri eriala vilistlane ning mööblitislerina ka oma tööelu alustanud. Vaatamata sellele, et elu on viinud ta tisleripingi tagant hoopis riigikokku, on puutöö senini hinges ja tagataskus väärt oskus, millele võib kindel olla.

Lisaks Padarile, tutvustavad noortele kutsehariduse võimalusi veel teisedki. Järvamaa Kutsehariduskeskuse vilistlane Marko Mandre räägib, milliseid uksi kutseharidus talle avanud on ning jagab kogemusi, mida silmas pidada õppimisvalikute tegemisel. Ettevõtte AS Konesko personalijuht Katrin Perlin ning arendusjuht Hannes Verlis tutvustavad, millised karjäärivõimalused on nende ettevõttes kutsehariduse lõpetanutel ning karjääriplaneerimise suuna juhatab õpilastele kätte Rajaleidja karjääriinfo spetsialist Anu Puulmann.

Päeva lõpetab Järvamaa Kutsehariduskeskus, kes viib õpilased tutvuma õppebaasidega ning laseb valitud erialadel ka kätt proovida.

Paides toimuv inspiratsiooniüritus on järjekorras juba seitsmes. Ettevõtmise eesmärk on tutvustada noortele kutsehariduse mitmetahulist maailma ja innustada neid kaaluma edasiõppimisvalikuna erialasid, mis annaks praktilised oskused.

2017. aasta on kuulutatud oskuste aastaks, et väärtustada kutseoskusi, meisterlikkust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas. Oskuste aasta on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium, teema-aastat juhib Sihtasutus Innove.

Sihtasutus Innove edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Oskuste aasta elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond. Lisainfot oskuste aasta ja toimuvate sündmuste kohta leiab veebilehelt https://oskusteaasta.ee