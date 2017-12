Autosõiduhuvilised võtavad aasta eelviimasel päeval ette seiklusorienteerumise

Laupäeval 30. detsembril on kavas Youngtimer autodele mõeldud seiklusorienteerumine suunal Tallinn-Tartu ja hiljem soovikorral ühine kruiis suunal Tartu-Tallinn.

Võistluse start on Jürist ja võistluse finiš on Tartus. Osalejate eesmärgiks on suundorienteerudes leida rajale jäävad kontrollpunktid ja jõuda võimalikult kiiresti Tartusse. Rajal on kokku 60 kontrollpunkti ja läbitav distants on 250-270 km. Võistluse kontrollaeg on 7 tundi. Rajal võib olla ka erinevaid lisaülesandeid.

Võistluse start on laupäeval kell 11 Jürist. Kohapealne kogunemine ja eelregistreerimine hakkab kell 10. Eeldatavasti lõuna paiku jõuavad autoorienteerujad Järvamaale, kus on mitmeid kontrollpunkte.

Võistlusrada kulgeb mööda väikseid ja kõrvalisi teid, pakkudes avastamiseks põnevaid paiku ja väikseid kohti kuhu muidu ei satu.

