Järvamaa laulu- ja tantsupeole tantsijate kirjapanek on veel avatud

Tantsurühmade, kooride ja orkestrite registreeringu link on leitav Paide Muusika- ja Teatrimaja veebilehelt (www.pamt.ee). Samas on ka tantsude helifailid, tantsude repertuaar ja kirjeldused ning kooride repertuaar.

Järvamaa 2018. aasta laulu- ja tantsupeo läbivaks teemaks on mets. Metsapuud on nii järvamaalastele kui kõigile eestimaalastele aastatuhandeid peavarju andnud - kõrvetava kuuma ja külma eest, vihma ja vilu tuule eest; olgu teekäija või töötegija ülemast või alamast soost. Nõnda on oma raamatus „Puud ja inimesed“ kirjutanud etnoloog Ants Viires. Ta on samas lisanud: “Kui inimene ühendab järjekordse eluaasta kogemused sujuvalt eelmistega, siis puu keerab ette uue aastarõnga, pidades juhtuma hakkava üle hoolikalt arvet - tulevastele teadmiseks ja õpetuseks.“