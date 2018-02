Pühapäevaval näeb Järva- ja Raplamaa piirialal talidrifti

Võistlusele on oodatud kõik driftihuvilised. Võistlema on oodatud ainult tagarattaveolised autod. Jäädrifti karikavõita selgitatakse välja ühes võistlusklassis. Lubatud osalejate arv on 32. Registreerimine kohapeal. Pealtvaatajatele pilet puuudub.