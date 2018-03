Ka sel nädalal tärisevad Järva vallas relvad

«Harjutame tegutsemist hoonestatud alal ja majades – kasutame omanikuga kokkuleppel oma tegevuses Vaol tühjalt seisvaid maju, mil uksi ees pole. Kasutame automaatrelvade, kuulipilduja imitatsioonivahendeid, õppekäsi- ja kattsuitsugranaate. Transpordivahendeid kasutame ainult teedel liiklemiseks,» selgitas nooremleitnant Oskar Kivisiv toona. «Tegutseme kella 9st 17ni ja et teeme ka pauku, võiks koduloomad hoida siseruumides.»

Sama tegevust nagu Vao külas näeb 5.– 9. märtsini ka Järva vallas Ervital, kuhu on 1. jalaväebrigaadi tagalapataljonist koos vahekohtunikega oodata 200 mundrikandjat.

Kivisiv selgitas, et kohtunikud tagavad ohutuse ja hindavad taktikalist olukorda, samuti seda, et ei mindaks hoovidesse. Pauku tehakse ka Ervital, kuid mitte öörahu ajal. «Alustame väliharjutusega valgel ajal, kui lapsed on kooli läinud. Põhitegevus toimub nädala lõpul, teid kinni ei panda,» täpsustas ta. (JT)