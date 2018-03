Terviseamet: purunenud kraadiklaasi elavhõbedaaurud on tervisele ohtlikud

Kindlasti tuleb hoiduda elavhõbeda kokku korjamisest tolmuimejaga, sest nii pihustub aurustunud elavhõbe tolmuimejasse ja kandub sealt pikema aja jooksul väljalaskeava kaudu ruumiõhku laiali. Elavhõbeda aur on õhust raskem ning seetõttu on lapsed võrreldes täiskasvanutega kaitsetumas olukorras, kuna nende hingamistsoon asetseb maapinnale lähemal.

Allaneelamisel on termomeetris sisalduv elavhõbe suhteliselt ohutu – kogusest imendub vaid 0,01%, mis tervisekahjustust ei põhjusta. Imendumist võib suurendada soolekäärudesse pidama jäämine. Kui on kahtlus, et laps on kogu termomeetris sisalduva elavhõbeda alla neelanud, tuleks olukorra hindamiseks teha röntgenpilt.