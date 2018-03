Koeru kooli juhi otsingud jätkuvad kevadel

Oraste sõnas toona veel, et selline olukord, mil kool on pikemat aega direktorita, teeb muret, mistõttu on ka vallavalitsus juhikandidaate otsinud ja nendega rääkinud. Lisaks lubas ta, et uus konkurss kuulutatakse välja lähipäevil. Siiani pole aga uut konkurssi välja kuulutatud. Järva valla vallavanem Rait Pihelgas ütles aga käesoleval nädalal, et vald on otsustanud, et mõttekam on konkurss välja kuulutada kevadel. Kuni uue koolijuhi leidmiseni täidab direktori kohuseid kooli sekretär Marika Nagla.