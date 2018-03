* Paide riigigümnaasiumis lõppes avalik konkurss õpetajate ja tugispetsialistide leidmiseks. Sarnaselt sügisel tööd alustava riigigümnaasiumiga Viimsis ja Raplas, õnnestus esialgu leida vaid osa õpetajaid.



* Neljapäeval arutas Türi vallavolikogu kaks ja pool tundi, kas nad on teinud kohalikule ettevõtjale liiga, kui keeldusid talle hoonet müüa. Volinike enamus oli seda meelt, et lõppegu vaidlus kasvõi kohtus, nemad pole eksinud.



* Järvamaa kutsehariduskeskuse õppelaudas tõusis piimatoodang üle 30 protsendi. Piimatoodangu tõusu taga on laudajuhi meelest üha teadlikumad õpilased, kuid mitte ainult. Lehma hästi lüpsma saada on suur teadus ja nõuab kõigilt head koostööd.



* Pühapäeva pärastlõunal peeti Paides ja selle lähiümbruses Avastusjahti. Üritus meelitas välja liikuma ja seiklusrikkalt aega veetma 18 võistkonna jagu noori ning nooremeelseid.



* Porgandi- ja grillsöevarud kahanesid laupäeval Väätsa lähiümbruse kauplustest nagu kevadine lumi, aerosoolvärvide müüginumbrid tegid hüppelise tõusu. 1406 lumefiguuri Väätsa kergliiklustee ääres võtsid oma osa. Tasub vaatama minna, enne kui järgmisel nädalal saabuv kevad oma tööd tegema hakkab.



* Kuigi nädalavahetusel peetud Valgehobusemäe talvefestivalil polnud vähetähtsaid komponente, osutus suurimaks publikumagnetiks välkideena väljakäidud ja äratehtud suusakuulsuste ühissõit.