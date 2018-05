Järvamaa taustaga bänd avaldas hitimaigulise loo

Loo sõnum on lihtne ja tabav: Iga päev kui ärkad ning enne kui hommikust saab õhtu, tuleb võtta päevast viimast. Tuleb täita enda unistused ja soovid. Just sellise mõttega peab iga hommik ärkama - eriti kui soe päiksekiir aknast piilub.

Singli muusika autor on The Soundi laulja, Järvamaalt pärit Steven Kopliste, ning loo teksti on kirjutanud Steven koos teada tuntud Aapo Ilvesega.