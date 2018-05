Millised on ootused metsanduse arengukavale

Praegune avalik arutelu näitab, et huvi metsa vastu on suur. Paljud inimesed soovivad kaasa rääkida selles, milliseid lahendamist vajavaid probleeme nad näevad või milline peaks Eesti metsandus olema. Et metsanduse arengukava saaks nendele küsimustele vastata, pakub Keskkonnaministeerium kaasaarvamise võimalust kõigile soovijatele.