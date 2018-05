Täna algavad Toidupanga toidukogumispäevad poodides üle Eesti

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis selleks, et leevendada vaesusprobleemi meie ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. Samast aastast on korraldatud ka regulaarselt toidukogumispäevi.

Eestis on 14 Toidupanka, kes töötavad päevast päeva selle nimel, et päästa kaubandusest söögikõlbulik toit ja jagada see tasuta puudust kannatavatele inimestele. Toidukogumispäevad on Toidupanga üle-eestiline heategevusaktsioon, mida korraldatakse kaks korda aastas. Annetades kauasäilivat toidukaupa Toidupanga kärudesse on ka eraisikutel võimaluse aidata oma piirkonna puudust kannatavaid inimesi.

Kogutud toiduained toimetatakse poodidest kohalikesse toidupankadesse, kus vabatahtlike abil see sorteeritakse ja ladustatakse. Iga toidupank jagab kogutud toidu iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele. Kevadistel toidukogumispäevadel annetatud toit hakkab jõudma puudust kannatavate inimesteni juba aktsioonile järgneval nädalal.

Selle aasta kevadised toidukogumispäevad toimuvad tänu 900-le vabatahtlikule, kes on abiks toidu kogumisel toidupoodides ja Toidupanga ladudes ning aitavad korraldada transporti.

Toidupanga juhataja Piet Boerefijn selgitab: „Ainuüksi päästetud toidu jagamisest puudust kannatavatele inimestele ei piisa. Meie iganädalane toiduabi koosneb nii päästetud kui toidukogumispäevadel annetatud toidukaubast.“ Päästetud toit tuleb ära jagada ja tarbida koheselt ja Toidupankadel ei ole võimalik seda ette varuda, et hiljem abivajajatele jagada. Piet Boerefijn räägib, et Toidupankadel tuleb ette ka ootamatusi: „Me ei tea kunagi ette kui palju meil konkreetsel nädalal õnnestub toitu päästa. Mõni nädal on päästetud toidu hulk väiksem ja ilma toidukogumispäevadel annetatud kauasäiliva kaubata ei oleks meil võimalik inimestele piisavalt iganädalast toiduabi jagada. Ühest küljest on toidukogumispäevad Toidupankade traditsioon ja meie üleskutse märkama ja aitama abivajajaid. Teisest küljest on see oluline osa Toidupanga tegevusest, ilma milleta meil ei oleks võimalik teha oma igapäevatööd.“

