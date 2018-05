Paide linnameeskond tegi hooaja ühe parima mängu

Paidelaste skoori avas 21. minutil Michael Lilander. 41 minutil kasvatas paidelaste edu Tarmo Neemelo, kuid kõigest kaks minutit hiljem sai Kuressaare meeskond penaltist silma pähe.

81. ja 87. minutil kasvatas linnameeskonna edu Samson Iyede.

Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko tunnistas pärast mängu ETV2-le antud intervjuus, et tegemist oli meeskonna selle hooaja ühe parima mänguga.