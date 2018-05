* Eile öösel paar minutit enne kella kahte kajas üle Aravete aleviku selline kärgatus, et suur osa elanikest ärkas hoolimata kõige magusamast uneajast üles. Vaid paar minutit hiljem seisis Meie kaupluse ees kohaliku päästekomando auto. Kiirele reageerimisele vaatamata ei näinud päästjad poe juures ainsatki hingelist. Sireen huilgas, klaasid olid katki ja kohas, kus juba aastaid on seisnud Swedbanki sularahautomaat, haigutas tühjus. Suur osa kaupluseesisest parklast oli klaasikilde ja automaadi tükke täis. Maas vedeles hulgaliselt viie- ja 20krooniseid rahatähti. Hinnanguliselt mõnesaja euro väärtuses. * SEB ja Lottemaa leiutuskonkursi võitis PAIde lasteaia Vikerkaarepai rühma tüdruku Emili Kõonurme kommipaberiavaja, mille ta mõtles välja oma vennale Mattiasele. Leiutise prototüüp ehitatakse ka Lottemaale ja sellest saab kõikidele lastele mõeldud atraktsioon.

* Sel nädalal lõppes Paide linnavalitsuse Paide Hillar Hanssoo põhikoolile ehitaja leidmiseks välja kuulutatud riigihange. Pakkumise on teinud kaheksa ehitusfirmat, millest linnavalitsusel tuleb nüüd välja sõeluda parim.

* Kui kolm kuud tagasi kirjutas Järva Teataja, et inimesed märkavad üha sagedamini Paide linnas ringi luusivat karvutut rebast, siis suure tõenäosusega on sama rebane end tänavatel nii turvaliselt tundma hakanud, et ei kavatsegi metsa tagasi minna.