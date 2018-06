Võimsamate autodega põhjustatakse liiklusõnnetusi sagedamini

Liikluskindlustuse fondi juhi Mart Jesse sõnul võimaldavad kõik levinud automargid turvaliselt liigelda, kuid liiklusõnnetuse põhjuseks on sageli juhi ettevaatamatus ja sõidustiili valik. „Tänapäeva autod on aina nutikamad ja ohutumad, kuid õnnetused sõltuvad siiski autojuhi riskikäitumisest liikluses. Võimsamate sõiduautodega põhjustatakse sagedamini liiklusõnnetusi, kuna nende juhtidel on sarnane riskikäitumine ja automargi eelistus,“ ütles Jesse.