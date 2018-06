Uuel õppeaastal saab taotleda õppelaenu 2000 eurot

Õppelaenu maksimaalmäära kehtestamisel arvestati seda, et laenu võtjaid on väga vähe ning sellisel tasemel maksimaalmäära juures tekib õppuritel lõpetamise järel märkimisväärne laenukoormus. Lõppeval õppeaastal oli õppelaenu maksimaalmäär 1920 eurot.

Õppelaenu sihtrühma olukord on palju muutunud võrreldes õppelaenu algusaastatega. Täiskoormusega õppijad ei pea enam õppemaksu maksma, samuti on suurendatud üliõpilaste toetuspaketti – lisandunud on vajaduspõhine õppetoetus ja eritoetus ning mitmed stipendiumid.

Laenuvõtjate osakaalu vähenemist on mõjutanud muuhulgas asjaolu, et alates 2009. aastast ei kustutata enam õppelaenu avaliku sektori töötajatel ja alla 5-aastast last kasvatavatel vanematel. Üldine sotsiaal-majanduslik olukord on paranenud ning inimesed teadvustavad paremini finantskohustustega seotud riske ja võimalikke tagajärgi.