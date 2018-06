Selguvad U23, U20 ja U18 vanuseklasside kergejõustikumeistrid

U23 vanuseklassi noormeestest saab näha Tony Nõu (Audentese SK), kes on neljapäeval 400m jooksu stardis. Põnevat duelli on oodata teivashüppajate Robin Nool (SK Elite Sport) ja Sander Moldau (Rakvere KJK ViKe) vahel. Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev) on registreeritud 100m jooksus, 110m tõkkejooksus, kaugushüppes, kolmikhüppes ning odaviskes. Hooaja parimaid tulemusi lähevad püüdma ka Rasmus Kisel (Audentese SK) 800m jooksus, Toomas Tankler (Niidupargi KJK) vasaraheites ja Jander Heil (Viljandi KJS Sakala) kuulitõukes, kettaheites ning vasaraheites.