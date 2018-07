Kihli võõrustab hooaja viimast krossi

Türi AMK juhatuse liige Kaspar Tammist on Järva Teatajale selgitanud, et nad on võtnud eesmärgi teha oma krossid ära suvehooaja algul, keerulised ilmaolud ja suve teine pool nende rajale väga hästi ei sobi. "Käimas on aktiivne treeningaeg. Aprilli keskel olid esimesed proovijad, maist on kordades kiiremaks läinud. Kesk-Eestisse on hea lihtne kohale tulla, trennipäevad on teisipäev, neljapäev ja laupäev," on ta öelnud.