Kus taskuvargad massiüritustel kõige rohkem ründavad?

„Massiüritusele minnes on mõistlik kaasa võtta nii vähe asju kui võimalik ja panna need kohta, kust ei saa neid ära kaotada ning kuhu vargad neile liiga lihtsalt ligi ei pääse,“ ütles Tomberg. „Levinumad kohad, kust asjad rahvahulgas kaduma lähevad, on seljakotid, tagataskud või toitlustusalal asuvad lauad. Sealt varastatakse sageli nutitelefone, mille inimesed on lauale asetanud.“ Võetakse kõike, mis on vähegi väärtuslik.

Taskuvarga ohvriks võib sattuda igal pool, kus inimesi liigub. Valvsust ei tohi kaotada kunagi. Siiski joonistuvad rahvarohketel suveüritustel välja kohad, kus on tõenäolisem taskuvarastele oma vara kaotada.

Ühistransport. Suurüritusele minnakse sageli ühistranspordiga. Seetõttu on tipphetkedel bussides ja trammides väga palju inimesi. Tihedalt täis ühistranspordis leidub ka taskuvargaid, kes võõrast vara himustavad.

Massiürituse pääslad. Pääslate juures on palju inimesi ja vargal pole seal olemiseks tarvis piletit lunastada. Sissepääsukohad suurüritusele on taskuvarastele soodne tegevuspaik, kuna seal on palju inimesi suures trobikonnas koos. Läbipääsu kontrolliks valmistudes pillatakse märkamatult oma asju maha, unustatakse lahti kotilukk või jäetakse tagataskusse nutitelefon, mida taskuvargad üritavad kätte saada.

Söögi- ja joogijärjekorrad. Toidusabas haaravad inimesed sularaha järele, paljastades sedasi varastele, millises taskus või kotisahtlis raha ja vähegi väärtuslikku vara hoitakse. Söögi- ja joogisabas on inimesed tihedalt koos ja seal võivad vargad jällegi inimeste tähelepanematust kuritarvitada.

Suurte lavade juures. Kontsertide ajal täituvad lavaesised suure rahvahulgaga. Valju muusika ja suure melu keskel on inimeste tähelepanu hajutatud. Riiete või koti välistaskutesse jäetud nutitelefonid, sularaha ja muu väärtuslik on siis taskuvarastele lihtne saak.

Mida teha, kui satud varguse ohvriks või näed vargust pealt?