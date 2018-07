* Konesko senise logistikakeskuse juures Türi-Allikul käivad lammutustööd, et järgmisel aastal oleks püsti uus ja kaasaegne tehas, mis hakkab tööd pakkuma ligi sajale inimesele. Konesko tegevjuhi Mart Hirtentreu ütlust mööda peaks uue hoone ehitus algama juba suve lõpul. 2019. aasta sügisel töötab praeguse lammutusplatsi koha peal 5000 ruutmeetri suurune tehas, mille töö tugineb automatiseeritud tootmisliinidele suuremal määral kui üheski teises Konesko tootmishoones.



* Eile hommikul anti häirekeskusele teada, et põleb mets Järva vallas Abaja külas. Sündmuskohale sõitnud päästjad selgitasid välja, et põleb Alliku raba Valila ja Abaja küla vahel. Tohutu kuumus ja turbapinnasel kiiresti leviv tuli muutsid kustutamise üha keerulisemaks.



* Päike paistab, autotermomeeter näitab 33 soojakraadi. Järva-Jaanis Pikal tänaval sõites rataste all ladiseb ja libiseb. Nii oli eile ja sinna loodetavasti selline olukord jääbki.

Eile kella 15 paiku alustas Eesti Teed AS Järva-Jaanis Pikal tänaval Olerexi-poolsest otsast pigise tänava killustikuga katmist.





* Riigi Kinnisvara AS avas Paides esimesed kaugtöökohad, mis võimaldavad riigiametnikel teha tööd ka siis, kui enda kontor kaugele jääb.

Tegemist on katseprojektiga, mis töötati välja koos valitsuse märtsis tehtud otsusega luua riigimajad.



* Rally Estonial sulasid nii mehed kui ka masinad

Reedel ja laupäeval Lõuna-Eesti teedel sõidetud Baltikumi suurim autospordisündmus Shell Helix Rally Estonial sai kaasa elada ka kahele järvakast sõidumehele. Vaatamata sellele et oli probleeme, et sulasid nii mehed kui ka masinad, lõpetati ralli karikatega.



* Õhutemperatuur oli eile keskpäeval Paide tehisjärve ääres kerkinud 27 kraadini ning suplusvesi oli 24 kraadi, mis nädala esimesel päeval rannalistel silma peal hoidnud vetelpäästja Veiko Muru teada oli ka selle suve veetemperatuuri rekord.