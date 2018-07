* Eelmisel nädalal avastasid Tallinna–Tartu maantee ehitajad Saarnakõrve küla lähistel Järva maakonna piiril arheoloogilise leiu: kaevetööde käigus ilmus nähtavale vana matmispaik ning kuue inimese luud ühes sellega.



* Haldusreformieelsed vallamajad elavad Järvamaal oma elu: enamikus neist jätkavad tööd ametnikud, üksikud on uute omanike ootel, mõnda kolivad koolitundideks õpilased, mõnda aga, nagu Väätsal, spordinoored.



* Tulevase kalapääsu rajamiseks suunati sel nädalal Pärnu jõgi Jändja paisu juures kunstlikult ümber. Paisu keskmise ava ette ehitatud veetõkketamm juhtis vee ringi, nii et see kohises läbi kunagise puumassivabriku kitsaste turbiinikanalite.



* Järva vallas Märjandi külas elav Reba talu perenaine Piia Tiigemäe käis, pea kuklas, oma maadel ringi ja vaatas, kuidas tumedad pilved silmapiirile kerkivad. Korralikku vihma pole sealmail tulnud juba ligemale poolteist kuud ja suur osa pererahva ajast on kulunud taimede kastmisele.

«No nüüd tuleb ja kastab maa ära,» lootis ta. Lootuseks see aga jäigi, vihmapilved tiirutasid ümber Märjandi küla, kuid loodetud leevendust sinna ei toonud.

Nii ei jäänudki Rebase talu rahval muud üle kui autole hääled sisse ja poodi voolikutevaru täiendama. Kui suve algul oli talupere ametis kartuli- ja köögiviljapõldude kastmisega, siis nüüd tuleb ka suurt õunapuuaeda kasta, sest muidu pole saaki loota.



* Eile hommikul koos tööpäeva alguse ja vihmasabinaga sõitis Järva-Peetri kiriku kortermajadepoolsesse külge tõstuk. Pool tundi nokitsemist ning kell 10 täistundi tähistavate kellalöökide saatel tõid kaks meest ümmarguse altariakna alla. Seda kõike kirikuõpetaja Jaanus Tammiste teadmisel ja palvel. «See läheb restaureerimisele ja sügiseks peaks värviliste klaasidega aken tagasi olema,» täpsustas ta.



* Avalikule pöördumisele Paide linnavalitsuse poole, et Wabalinna maja saaks Tallinna 11 aadressil oma tegevust jätkata, kirjutas reedel alla 50 inimest. Linnavalitsus on valmis arutelu Paide kogukonnakeskuse tuleviku üle jätkama, keskendudes nii hoonele kui ka tegevuse sisule.



* Harri Ausmaa pakkis Viimsis asjad kokku, pani auto peale ja tõi oma elu Paidesse. Mitte kaheks päevaks ega nädalaks, vaid ilmselt aastateks. Eesmärgiga üles ehitada Paide teater.



* Üheksa-aastase Türi tüdruku nimi kõlab nagu maailmakuulsa menubändi nimi, ja see pole juhus. Gansen Roosi kõlab üsna samamoodi nagu Guns N` Roses (ganz än` rõuzis – toim). Roosi teab ise ka, et on oma nime ema lemmikansambli järgi saanud, sest ema on seda talle rääkinud. Tüdruku meelest on see väga lahe, et tema nimi on inspireeritud maailma ühe kuulsaima ansambli nimest. «Roos on väga ilus lill ja roses tähendab inglise keeles roose. Selle bändi nimi on ka relvad ja roosid,» rääkis Roosi.



* Kui tuntud helilooja Johannes Hiob satuks tänasel päeval oma sünnitalu õuele, ei tunneks ta kohta esmapilgul tõenäoliselt äragi, sest vana talumaja asemel tervitab teda seal rõõmsalt rootsipunaseks võõbatud kahekorruseline majake. Vaid aianurgas kohiseb endiselt hiiglasemõõtu pärnapuu, mille tema esiisa sinna kunagi istutas. Aga tõenäoliselt oleks tal hea meel, sest hiljuti valminud puhkemaja – see rootsipunane, kannab tema nime.