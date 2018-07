Statistika: Iga kolmeteistkümnes eestlane külastab pärimusmuusikafestivale

Statistikaameti kultuuris osalemise uuringust ilmnes, et 2017. aastal külastasid folgiüritusi peamiselt täistööajaga töötavad inimesed, kes moodustavad publikust üle poole. Keskmine folgikülastaja on 48-aastane. Naised külastavad pärimusmuusikafestivale rohkem kui mehed ning iga viies folgisõber on pensionär.