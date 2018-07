Järvamaa keskerakondlased kinnitasid erakonna esimehe kandidaadi

Järvamaa piirkonna juht, riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu ütles, et Ratas on esimehena ja peaministrina näidanud üles head ja kaasavat juhtimisoskust, töötahet ning tohutut energiat. Sarapuu sõnul on Ratase juhtimisel erakonna liikmeskond tõusuteel, võideti kohalike omavalitsuste valimised ning riigikogu valimistele minnakse vastu selge favoriidina.