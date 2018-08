Juulikuu lõpp oli viimase poole sajandi kuumim

Eesti keskmine õhutemperatuur oli juuli viimasel kolmandikul 22,9 kraadi, samas kui norm on 17,6 kraadi. Alates 1961. aastast pole nii sooja juuli viimast dekaadi varem esinenud.

Eesti keskmine õhutemperatuur oli juuli teisel dekaadil 21,4 kraadi, selle norm on 17,7 kraadi. Alates 1961. aastast on see teine tulemus. Juuli teine dekaad oli veel soojem 2010. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 23,2 kraadi